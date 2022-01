Il Barcellona dopo la cessione di Coutinho all’Aston Villa sta meditando anche la cessione del portiere ex Juventus e Fiorentina Neto. Il giocatore, vice di Ter Stegen, andrà in scadenza nel 2023 e dunque resta poco tempo per monetizzare su una sua cessione. Il giocatore ha estimatori in Premier League e anche in Serie A.

FOTO: Twitter Barcellona