Mundo Deportivo: il Barcellona accelera per Christensen, proposto contratto di quattro anni

Il Barcellona è alla ricerca di nuovi rinforzi per il reparto difensivo e il nome più caldo è quello del centrale del Chelsea Christensen che andrà in scadenza a giugno con i blues. Il Barcellona avrebbe accelerato nelle trattative per il giocatore danese proponendo un contratto di quattro anni con opzione per il quinto. I blaugrana seguono anche Azpilicueta, anche lui in scadenza a giugno con il Chelsea. FOTO: Daily Star