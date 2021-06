Mundo Deportivo: idea Sterling per il Barcellona

Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo, nell’apertura di questa mattina dedica spazio al mercato del Barcellona. “Alternativa Sterling“, l’inglese che ha perso un po’ di peso nel City sta meditando di cambiare squadra. Per il Barça resta un’opzione interessante soprattutto nel caso in cui Dembélé non dovesse rinnovare.