Mundo Deportivo: gli agenti di Dembélé sono in Spagna

Continua la telenovela tra il Barcellona e Dembélé, col francese che a ormai quattro giorni dalla scadenza del suo contratto continua a non aver ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Ricordiamo infatti come, dal 1 luglio i giocatori in scadenza siano liberi di trattare con altri club senza l’accordo sul cartellino. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, la proposta dei catalani è arrivata diverse settimane fa, ma l’attaccante francese continua a respingerla. Proprio per cercare di trovare un accordo i suoi agenti, Moussa Sissoko e Marco Lichsteiner, sono arrivati a Barcellona per trattare con la dirigenza. Il mercato attaccanti dei blaugrana dunque verrà deciso nei prossimi giorni. Con la permanenza di Dembélé, non sarebbe necessario nessun altro acquisto. In caso contrario, Xavi avrebbe chiesto Raphinha.

Foto: Twitter Barcellona