Mundo Deportivo: “Barcellona, un altro colpo. Ha bisogno di cambiamenti”

La sconfitta per 2-1 in finale di Copa del Rey contro il Valencia è un altro duro colpo da digerire per il Barcellona. La rimonta con la conseguente eliminazione in Champions League subita ai danni del Liverpool, ha segnato un solco nella stagione della squadra blaugrana. Il Mundo Deportivo titola: “Un altro colpo”, proprio per sottolineare che quello accaduto ad Anfield non è stato ancora dimenticato. Per il quotidiano spagnolo il Barça ha bisogno di cambiamenti e la solitudine di Messi in attacco è la dimostrazione che per il prossimo anno c’è bisogno di qualcosa in più.

Foto: Mundo Deportivo