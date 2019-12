Mundo Deportivo: Barcellona-Neymar, il 2020 sarà l’anno del ritorno

Un corteggiamento iniziato la scorsa estate e che potrebbe arrivare a lieto fine nell’anno che sta per iniziare. Il Barcellona vuole riportare Neymar in Catalogna: è questo l’obiettivo primario della dirigenza. A riferirlo è il Mundo Deportivo, secondo il quale nel prossimo giugno il brasiliano tornerà in Spagna. Se il numero 10 manterrà alto il livello delle sue prestazioni, il Barcellona partirà alla carica. E questa volta l’assalto porterà i suoi frutti. Neymar potrà appellarsi a una clausola FIFA secondo la quale, attraverso determinati parametri, il valore del suo cartellino ammonterà a 180 milioni di euro.

Foto: AS