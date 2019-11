Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo nel mirino il talentino olandese classe 1998, Calvin Stengs. L’ala sinistra, che all’occorrenza può giocare anche a destra, si sta mettendo in mostra con la maglia dell’AZ. In questa stagione, tra Eredivise e Europa League, ha già messo a segno 9 reti in 23 presenze.

Foto: Forum FC Barcelona