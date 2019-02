Mundo Deportivo: Barcellona-Jordi Alba, rinnovo sempre più vicino. Ora Bartomeu…

Il Barcellona è sempre più vicino al rinnovo di Jordi Alba. Ne è certa la stampa iberica, in particolare il Mundo Deportivo, secondo cui il club blaugrana non ha alcuna intenzione di perdere il laterale mancino attualmente in scadenza nel 2020. Dopo l’incontro delle scorse settimane tra l’agente del terzino e gli emissari del Barça, ora le parti si sono avvicinate ulteriormente: il presidente Bartomeu in persona sarebbe intervenuto per sbloccare la trattativa, con l’intenzione di chiudere l’affare prima della sfida di Champions contro il Lione. Ricordiamo che l’intesa tra il Barcellona e Jordi Alba sulla durata contrattuale (quinquennale) è già stata raggiunta, presto si dovrebbe arrivare anche a quella sulle cifre dell’ingaggio.

Foto: everythingbarça