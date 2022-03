Mundo Deportivo: Barcellona, Haaland e Salah difficili ma preferiti a Lewandowski. Pesa il fattore età

La notizia dell’interesse del Barcellona per Robert Lewandowski gira ormai da diverse settimane, dal momento che il calciatore è stato offerto ai blaugrana in virtù dei buoni rapporti che intercorrono fra il procuratore dell’attaccante polacco Pini Zahavi e il presidente Juan Laporta, Sebbene l’apprezzamento sia concreto, anche perché in vista della prossima stagione la formazione allenata da Xavi Hernandez necessita di un centravanti, l’età non giovanissima del fuoriclasse del Bayern Monaco rappresenta un fattore che frena i catalani.

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, l’impossibilità di ammortizzare l’investimento nel lungo termine, con l’impossibilità di vendere poi il calciatore, rende più complessa un’operazione dai costi importanti. A Lewandowski sono preferiti nomi come Erling Haaland e Mohamed Salah, entrambi però molto difficili.

Foto: Twitter Barcellona