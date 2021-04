Mundo Deportivo: “Barça, il titolo adesso”

L’apertura del Mundo Deportivo è tutta dedicata al recupero della gara di Liga tra Barcellona e Granada, in programma quest’oggi alle ore 19. “Il titolo adesso”, l’incitamento per il Barça. “Se questo pomeriggio batterà il Granada, il Barcellona staccherà l’Atletico a soli 5 giorni dalla fine. I ragazzi di Koeman non erano in cima alla classifica dallo scorso giugno, 10 mesi fa”.

Una vera e propria finale per il Barcellona. Koeman ha annunciato, inoltre, che non farà rotazioni: nel momento decisivo della stagione, per il primo posto in campionato, il tecnico olandese si affida ai suoi fedelissimi.