Mundo Deportivo, avanza la candidatura di Yuri Alberto come erede di Aguero al Barcellona

Dopo l’ufficialità del ritiro dal calcio giocato del Kun Sergio Aguero, il Barcellona è alla ricerca di un sostituto per il reparto offensivo, viste alcune perplessità sui già presenti in rosa Luuk De Jong e Martin Braithwaite. Il nome caldo è quello del giovane 20enne in forza all’Internacional Yuri Alberto che nell’ultima stagione ha messo a segno 12 reti in campionato e 3 in Copa Libertadores. FOTO: Twitter Internacional