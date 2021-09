Mundo Deportivo: “Ansu, solo Barça”

Il Mundo Deportivo, nella sua prima pagina odierna, ha dedicato spazio alla questione relativa al futuro di Ansu Fati. “Ansu solo Barça”, questo il titolo scelto dal giornale catalano che aggiunge: “Ha cenato con il suo agente Jorge Mendes, ed ha accettato di adeguare il suo stipendio per restare e trionfare con il club. In precedenza aveva rifiutato l’interesse del Manchester City”. Il giocatore, dopo l’ok dei medici, è pronto a rientrare in campo con la maglia numero 10 del Barcellona.

Foto: Prima pagina Mundo Deportivo