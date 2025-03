Giudice Sportivo Serie A: multate Napoli e Inter

Il Napoli è stato sanzionato con una multa di 12mila euro a seguito di un episodio accaduto durante la partita contro l’Inter. La penalità è stata inflitta dal Giudice Sportivo, come riportato nel comunicato ufficiale della Lega Serie A, a causa del comportamento di un tifoso partenopeo. Le polemiche che si porta dietro Napoli-Inter.

Di seguito i comunicati delle multe:

Una multa comminata alla società guidata da De Laurentiis per un episodio avvenuto nei confronti del vice di Inzaghi. Nel documento firmato da Gerardo Mastrandrea si legge: “Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, un tifoso al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, sputato all’indirizzo dell’allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS”.

Anche l’Inter però è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con una multa di 8mila euro. Nel comunicato si specifica: “Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una lattina verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottiglie in plastica e quattro lattine; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS”.