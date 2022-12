Multati l’Inter e Dzeko: 5000 euro per comportamento volgare durante la sfida con la Juve

A seguito di Juventus-Inter, la FIGC ha deciso di multare la società neroazzurra e Edin Dzeko, attaccante bosniaco della squadra di mister Inzaghi. La ragione della multa risale ai gesti volgari rivolti da Dzeko nei confronti della tifoseria juventina, che aveva intonato dei cori poco piacevoli all’attaccante ex Roma. Il comunicato della procura spiega che il motivo della sanzione arriva per la seguente ragione: “aver tenuto un comportamento sconveniente e gradualmente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria”. Avendo dunque violato l’articolo4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, l’Inter, essendo proprietaria del cartellino del giocatore, ed Edin Dzeko saranno costretti a pagare una sanzione pari a 5000 euro.

Foto: Instagram Inter