Vancouver, bagno di folla per l’arrivo di Muller
14/08/2025 | 12:20:25
È bagno di folla per l’arrivo di Thomas Muller all’aeroporto di Vancouver. Cori, video, qualche battuta, tanti sorrisi per il tedesco e…un travestimento speciale. L’ex bandiera del Bayern Monaco è pronto intraprendere una nuova avventura oltreoceano, in MLS, precisamente in Canada al Vancouver Whitecaps FC. Contratto fino alla fine del 2025, con una Designated Player option per il 2026 per il classe ’89.
Foto: sito Vancouver Whitecaps