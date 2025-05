Muller rivela: “Nel 2009 potevo lasciare il Bayern, c’era l’Hoffenheim”

28/05/2025 | 22:30:12

Thomas Muller saluta per l’ultima volta. Ma prima, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club tedesco per ripercorrere il suo percorso, svelando anche un retroscena di mercato: “All’epoca, nel gennaio 2009, in realtà volevo andarmene. L’Hoffenheim era in testa alla classifica insieme al Bayern, e lì sarei stato il quinto attaccante per quattro posti. Al Bayern, invece, fino a quel momento avevo giocato solo in terza divisione e non mi allenavo nemmeno con la prima squadra. Quindi, inizialmente non ero proprio felice che il trasferimento non si fosse concretizzato. Ora ovviamente so: è andata bene così”.

Foto: Instagram Muller