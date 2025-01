Muller: “Rinnovo col Bayern? Ci sono pro e contro, ora non ci penso”

Thomas Muller, storica stella del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kicker, in cui ha parlato del rinnovo del contratto con il club tedesco, in scadenza a giugno, prospettiva ancora in forte dubbio.

“Ci sono naturalmente liste dei pro e dei contro, ma è tutto molto tranquillo. Non dirò molto perché non ci penso nemmeno tanto. Per me non è un tema così scottante. Potrei anche essere venduto entro la fine di gennaio”, ha concluso poi l’attaccante.

Foto: Sito Uefa