Thomas Muller, fresco campione di Champions League col suo Bayern, come riporta Sport, ha commentato la vicenda Barcellona-Messi: “Messi è uno dei migliori, se non il miglior calciatore del pianeta. Tanto di cappello a tutta la sua carriera. Doveva arrivare il giorno in cui le strade di Messi e Barça si sarebbero separate”.

Foto: Twitter Bayern