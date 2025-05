Muller: “Non ho ancora deciso sul futuro, ma ho delle belle idee”

15/05/2025 | 11:18:43

Thomas Muller non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro dopo l’addio al Bayern Monaco. “Non lo so ancora. Al momento non c’è niente di concreto, ma ovviamente ho delle idee. Non sono mai stato il tipo che dice: ‘Questa è la mia unica idea e farò così’. Sono molto aperto mentalmente. Ho intenzione, una volta finito di giocare a calcio, di cercare di capire bene cosa fare. Non ho un sogno chiaro al momento” le parole a Sky Sport DE.

FOTO: Instagram Muller