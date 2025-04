Muller: “Non era la mia partita di addio, ma l’andata di un quarto di finale”

Thomas Muller è stato intercettato ieri sera dopo la sconfitta del Bayern. E ha risposto velocemente a qualche domanda: “Come avrei gestito la mia situazione al posto di Kompany? Non casco in una trappola del genere. Fino a quando non avremo giocato la gara di ritorno, non parlerò di questioni secondarie. Anche perché non si trattava certo della mia partita di addio, ma dell’andata di un quarto di finale”.

Foto: Instagram Muller