Muller: “Mondiale per Club? Contro il Boca Juniors sarà uno dei momenti clou”

01/06/2025 | 21:39:40

Muller si appresta a tornare in campo per l’ultima competizione con la maglia del Bayern Monaco, il Mondiale per Club. Il tedesco si è espresso così ai media tedeschi: “Si torna alla normalità. Per prepararci al Mondiale per Club, sono già in programma le prime sessioni di allenamento fisico: resistenza, corse a intervalli, potenziamento muscolare… tutto il pacchetto. Presto partiremo per l’America, per il Mondiale per Club, il mio ultimo torneo da giocatore del Bayern – ha confidato il giocatore -. E ci sono diverse cose che aspetto con entusiasmo: uno dei momenti clou sarà sicuramente la partita contro il Boca Juniors a Miami. Da calciatore europeo, non capita spesso di affrontare club così storici. Fa battere forte il cuore di un calciatore”.

Foto: Instagram Muller