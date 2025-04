Muller: “L’addio a fine stagione? Decisione del club, non in linea con i miei desideri”

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, lascerà il suo club a fine stagione, dopo il Mondiale per Club. Il tedesco ha parlato sui social, spiegando la sua posizione.

Queste le sue parole: “Ciao tifosi del Bayern. Ci sono state molte speculazioni su di me ultimamente, quindi ho pensato di cogliere l’occasione per fare chiarezza. – ha scritto sul proprio sito il giocatore – Anche dopo tutti questi anni, indipendentemente dal mio tempo di gioco, mi diverto ancora a stare in campo con i ragazzi e a lottare per i nostri colori. Avrei potuto facilmente immaginarmi nello stesso ruolo anche l’anno prossimo. Tuttavia, il club ha preso la decisione di non negoziare un nuovo contratto con me per la prossima stagione. Anche se questo non era in linea con i miei desideri personali, è importante che il club segua le proprie convinzioni. Rispetto questa decisione, che sono sicuro non sia stata presa alla leggera dal consiglio di amministrazione e dal consiglio di sorveglianza.”

Müller ha poi ammesso il suo disappunto per le dinamiche mediatiche delle ultime settimane: “Comprensibilmente, non mi è piaciuto il tira e molla pubblico delle scorse settimane e mesi. Ma la penso allo stesso modo di come vivo il mio calcio: non è sempre stato caratterizzato dalla perfezione, ma piuttosto dal pensare positivamente all’azione successiva. Dopo un passaggio sbagliato, devi riconquistare la palla con l’unità della squadra. Siamo riusciti a farlo negli ultimi giorni attraverso discussioni costruttive. Sento l’apprezzamento di tutti per il mio lungo periodo all’Bayern e la profonda gioia di aver giocato per il mio club del cuore per 25 anni incredibilmente intensi. Sarò per sempre legato al Bayern e a voi attraverso tanti grandi momenti insieme. Ora sono completamente concentrato sui nostri obiettivi sportivi per questa stagione. Sarebbe un sogno che si avvera per me riportare a casa la Champions League e raggiungere la tanto attesa finale alla fine di maggio. Darò il massimo! Grazie per tutto quello che è stato e per tutto quello che verrà. Forza Bayern fino alla fine! Il vostro Thomas”.

Foto: Instagram Muller