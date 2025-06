Muller: “Il mio futuro? Ora penso al Mondiale per Club, vogliamo vincere il trofeo”

12/06/2025 | 16:00:12

Intervenuto in conferenza stampa, Thomas Muller ha parlato del Mondiale per Club che attende al varco i bavaresi: “Affrontiamo la competizione per vincere le partite e proveremo a farlo già dalla prima, ovviamente. Lo spirito è quello giusto, e anche l’allenatore non ha lasciato dubbi. Ha detto chiaramente: vogliamo vincere. Il mio futuro? Sono solo felice di essere qui. Ovviamente la cosa più bella per me è scendere in campo”.

Foto: Instagram Muller