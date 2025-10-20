Muller: “Il futuro? Conosco le mie competenze, ma non so se diventerò allenatore o dirigente”

20/10/2025 | 16:57:25

Thomas Muller ha parlato del sua avventura in Canada, soffermandosi anche sul futuro: “Sento la responsabilità di restituire qualcosa al club, vogliamo uno stadio pieno e attirare attenzione sul calcio in città. Il futuro? So quali sono le mie competenze, ma non so ancora se potrei o vorrei essere un buon allenatore o un buon dirigente. Io come Rummenigge? Il percorso è già tracciato” le parole dell’ex Bayern Monaco in una intervista concessa a Bayerischer Rundfun.

foto: sito Vancouver