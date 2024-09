Muller: “Futuro? Vedremo. Solo il corpo invecchia, io lotto contro questo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Deutschland, Thomas Muller ha così parlato del suo futuro: “Vedremo cosa succederà. Solo il corpo invecchia, io lotto contro questo, ma non è una questione di me o della durata dell’accordo. Cerco di mostrare all’allenatore che sono un’opzione per l’undici titolare, però per difendere Kompany, devo dire che abbiamo tante buone opzioni in attacco”.

Foto: Instagram Muller