Muller, futuro in MLS? Il tecnico dei Los Angeles FC: “Sarebbe perfetto per noi”

20/06/2025 | 15:47:50

Il futuro di Thomas Muller, come è noto, dopo il Mondiale per Club, sarà lontano dal Bayern Monaco, dopo 20 anni. Per il tedesco, il futuro potrebbe essere la MLS e in particolare al Los Angeles FC che l’ha messo nel mirino. Steve Cherundolo, tecnico dei Black and Gold, in un’intervista per il quotidiano tedesco BILD ha parlato proprio di Müller: “Thomas è perfetto per noi con la sua personalità, esperienza, classe e mentalità. Chiunque pensi che Los Angeles sia solo una cosa temporanea e una questione di spettacolo si sbaglia di grosso. Vogliamo vincere titoli. E Müller sa come farlo. Lui capisce il gioco come nessun altro. Questa posizione dietro la punta gli si addice, e funzionerebbe anche per noi, e ci aiuterebbe molto. Ma ne parleremo quando sarà il momento”.

Foto: Instagram Muller