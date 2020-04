Muller e il rinnovo con il Bayern, Salihamidzic: “Un leader e figura chiave per i tifosi”

Nel giorno del rinnovo di Thomas Muller con il Bayern Monaco fino al 2023, il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Sono contento dell’accordo raggiunto con Thomas. È un giocatore speciale per noi, una figura di rilievo per il club e i tifosi, un leader che ha ottenuto tanto col Bayern. Sappiamo quanto sia importante per noi, ma Thomas stesso sa quanto il Bayern significhi per lui. Non è stato necessario parlare a lungo e siamo felici che continui fino al 2023”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco