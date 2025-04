Muller come Hummels: annunciato il ritiro a fine stagione

Ieri Mats Hummels, oggi Thomas Muller. Sono i giorni degli annunci, grandi campioni che si ritirano. A dare l’annuncio è stato il Bayern: “Vincitore della Coppa del Mondo, due volte vincitore del triplete, recordman di presenze: l’FC Bayern e Thomas Muller, 35 anni, hanno deciso insieme di porre fine a una carriera unica lunga 25 anni e 33 trofei questa estate. Muller, nato in Baviera, è entrato nell’accademia dell’Fc Bayern all’età di 10 anni nell’estate del 2000, ha vissuto uno sviluppo senza pari, ha fatto la storia con il club, ha vinto tutto ciò che c’era da vincere ed è diventato il recordman di presenze del club con un totale di 743 partire complessive. I campioni del record tedesco onoreranno la magnifica carriera di Muller con, tra le altre cose, la sua stessa testimonianza. È estati anche concordato che il due volte vincitore del triplete è campione del mondo giocherà le sue ultime partite per il Bayern alla Coppa del Mondo per club FIFA, che si terrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio”.

Foto: Instagram Muller