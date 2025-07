Muller: “Addio al Bayern? Devo elaborarlo ancora. Musiala? Gli auguro di tornare presto”

05/07/2025 | 22:03:09

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, questa sera ha giocato la sua ultima partita con il club bavarese.

Queste le sue parole: “L’addio al Bayern? Bisogna prima elaborare gli eventi. Sono ancora completamente concentrato sul lavoro. Ma ovviamente sono consapevole che è stata la mia ultima partita”.

Su Musiala: “Abbiamo tutti un rapporto personale con lui; non viviamo fianco a fianco come robot, e quello è stato un momento difficile. In questa situazione, prima di tutto, mi vorrei rivolgere a Jamal e mi assicurerei di non avere discussioni di cattivo gusto dopo che qualcuno si è infortunato. Ognuno può avere le proprie idee, ma credo che sull’argomento sia già stato detto tutto. Solo perché ora si possono tirare fuori delle idee, non significa che abbiano qualcosa a che fare con la realtà”.

Foto: Instagram Muller