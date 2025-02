Muller: “A questo punto della stagione, contano solo i risultati”

Il Bayern Monaco ha superato 4-0 l’Eintracht Francoforte e ha mantenuto invariato il distacco dal Bayer Leverkusen secondo in classifica. I bavaresi per il momento sono a +8 sulla squadra di Xabi Alonso. E al termine del match dell’Allianz Arena, Thomas Muller ha commentato: “Ovviamente una vittoria in questo modo è molto più divertente. Sentiamo come stanno andando le partite e come ci si sente. A questo punto della stagione, contano solo i risultati. Ma naturalmente, vuoi anche tornare a casa e dire: ‘Wow, oggi siamo stati davvero bravi’. Abbiamo meritato di vincere e abbiamo giocato con grande intensità”.

Foto: Instagram Muller