Mulè alla Juve: ecco la foto dopo le visite

Erasmo Mulè alla Juve, tutto confermato. Il giovane difensore, cresciuto nel Trapani e uno dei principali artefici della promozione in B del club siciliano, approda in bianconero. La Juve lo ha acquistato per circa 4 milioni a titolo definitivo dalla Sampdoria che, soltanto lo scorso gennaio, lo aveva prelevato, appunto, dal Trapani lasciandolo comunque in granata fino a giugno con la formula del prestito. Il classe 1999 ha da poco terminato le visite mediche e ora è pronto ad apporre la propria firma sul contratto. Mulè, un nuovo e importante rinforzo per la Juve Under 23.