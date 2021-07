MULATTIERI, IL BABY TALENTO DELL’INTER PROMESSO SPOSO DEL CROTONE

L’Inter si gode il giovane Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000, reduce dall’esperienza in prestito al Volendam dove in Eerste Divisie ha collezionato 30 presenze e 18 gol. Annata strepitosa per il giovane talento dei neroazzurri visto che, alla sua prima stagione tra i professionisti, ha segnato a raffica. Tornato alla base questa estate, come vi abbiamo raccontato, nel suo futuro c’è il Crotone. Un’altra esperienza in prestito che gli servirà ancora di più per la sua maturazione calcistica.

Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, dove aveva impressionato tutti in Primavera segnando tantissime reti, con il club ligure ha giocato anche in Prima Squadra con 3 presenze in Serie B nella stagione 2017-18 dove segnò anche il suo primo gol tra i professionisti. Nell’estate 2018 è arrivata la grande occasione con l’Inter che decide di puntare su di lui.

Mulattieri non delude e si mette subito in luce con la Primavera nerazzurra con cui segna con costanza vincendo anche il titolo di capocannoniere del campionato Primavera 2019-20. La scorsa estate è maturata, da parte dei dirigenti neroazzurri, la decisione di mandarlo in prestito nella seconda divisione olandese, dove ha ben figurato. I numeri sono tutti dalla sua parte, molto importanti: a dimostrazione delle sue qualità.

L’Inter si gode i risultati di Samuele e per il futuro ha già individuato in Crotone la piazza ideale per mandarlo in prestito per una stagione, in un campionato più complicato come quello della Serie B, Samuele dovrà nuovamente dimostrare le sue doti per sognare un futuro con la maglia neroazzurra.

FOTO: Twitter Inter