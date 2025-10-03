Muharemovic: “Vittoria importante, siamo felicissimi”

03/10/2025 | 23:27:19

Il giocatore del Sassuolo, Muharemovic, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Verona.

Queste le sue parole: “E’ stata una bella vittoria, prendere tre punti in trasferta è importante e non è mai facile. Siamo contentissimi, è stata una vera e propria battaglia. Già prima della partita ci siamo caricati a vicenda, il mister ci gasa e poi ci sono calciatori come Romagna, Matic e Berardi che sanno sempre toccare le corde giuste. Poi in campo si nota la differenza, abbiamo sempre la capacità di superare insieme le difficoltà e quest’atteggiamento fa la differenza”.

Foto: sito Sassuolo