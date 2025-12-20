Muharemovic: “Soulé ha un sinistro e dei movimenti incredibili. Yildiz? Quando lo vedi dribblare con la palla quasi non lo riconosci”

20/12/2025 | 11:30:28

Il difensore del Sassuolo, Tarik Muharemovic, ha concesso un intervista a Sportweek, il settimanale de “La Gazzetta dello Sport“. Queste le sue parole:

“Tre giorni dopo aver firmato con la Juve è andato via Cristiano Ronaldo e, tre giorni dopo la sua partenza, ho svolto il mio primo allenamento con la prima squadra. Cosa mi ha insegnato Bonucci? Tanto. In campo non ti aspetteresti che parlasse molto con i giovani, ma se ti vede allenarti o giochi una partita con lui, ti spiega come difendere meglio, come usare il corpo: in tutte queste piccole cose ti aiuta molto. Yildiz o Soulé? Tutti e due sono giocatori incredibili. Soulé lo conoscevo già dalla Primavera e anche i compagni me ne parlavano: ha un sinistro e dei movimenti incredibili. Di Kenan invece non saprei nemmeno cosa dire, e non solo perché è mio amico. Dal primo giorno di allenamento con lui ho capito che ha qualcosa di diverso da tutti: quando lo vedi dribblare con la palla quasi non lo riconosci, ha un dribbling che non riesco nemmeno a spiegare. Grosso? Tutto quello che sto facendo è anche merito del mister, perché mi ha dato fiducia. Ovviamente anche la società, ma è stato il mister a decidere di farmi giocare. Ogni settimana mi aiuta e mi dice cosa devo migliorare per diventare il giocatore che voglio essere. Mi chiede di migliorare l’atteggiamento senza palla nei momenti in cui gli avversari attaccano continuamente e di non perdere la concentrazione”.

Foto: X Sassuolo