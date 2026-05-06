Muharemovic: “Quando sbaglio non guardo i commenti, accetto gli errori e affronto l’ansia”

06/05/2026 | 20:15:48

Tarik Muharemovic, pallino dell’Inter sul mercato, ha parlato durante un convegno della sua carriera: “Ognuno ha il suo modo di gestire ansia e paure, io prima di una partita prego, parlo con la famiglia, magari sento gli amici. Poi avvicinandomi al match mi ascolto un po’ di musica che mi rilassa, per concentrarmi e fare quello che so fare. Io sono una persona che sa quando sbaglia, non guardo i commenti dati da qualcun altro. Accetto se mi dicono che ho sbagliato ma penso sempre a dare il meglio alla partita successive. Tante cose possono metterti pressione, io cerco di affrontarla guardando solo a me stesso. Ai ragazzi consiglio sempre di andare a scuola, crederci e concentrarsi sempre. Noi calciatori abbiamo quell’ansia positiva perché facciamo ciò che ci piace e sognavamo da bambini”.

foto sito sassuolo