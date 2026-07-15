Muharemovic, la priorità della Juve era un’altra

15/07/2026 | 23:35:26

La priorità della Juve non era certo riportare a casa Muharemovic spendendo una ventina di milioni, piuttosto quella di assistere alla cessione del Sassuolo incassandone venti. E anche la volontà del ragazzo (ora a un passo dal Leeds) era quella di fare un’esperienza diversa, visto che la Juve aveva deciso di cederlo al Sassuolo. I suoi agenti hanno flirtato a lungo con l’Inter, raggiungendo un accordo sull’ingaggio. Ma il tutto era legato alla cessione di Bastoni, mai avvenuta. La Juve ha saputo gestirla bene, depistando chi pensava che la priorità fosse quella di riportare Muharemovic a Torino bianconera. Esattamente il contrario.

foto sito sassuolo