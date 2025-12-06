Muharemovic ha oscurato Kean: è sempre più un uomo mercato

06/12/2025 | 18:54:15

Tarik Muharemovic è il nuovo che avanza, non certo una sorpresa delle ultime ore. Il difensore centrale bosniaco classe 2003 (23 anni il prossimo febbraio) ha confermato contro la Fiorentina le sue grandi qualità, pomeriggio memorabile. Non soltanto ha cancellato Kean, quasi mai pericoloso, ma ha aggiunto un assist e un gol di testa (quello del 2-1, il primo in Serie A) a una prestazione di assoluto spessore. La Juventus lo ha portato in Italia nell’estate 2021 e avrà un 50 per cento da eventuale futura rivendita. Il Sassuolo ha fatto un affare: prima il prestito nel 2024, poi il riscatto per un totale di 5 milioni (bonus compresi). Muharemovic sarà inevitabilmente un uomo mercato, a maggior ragione se il rendimento dovesse attestarsi su questi livelli. Su di lui gli occhi di qualche big italiana ma interesse anche dall’estero, un possibile discorso per la prossima estate. Quei 5 milioni frutteranno al Sassuolo un interesse enorme.

foto x sassuolo