Muharemovic avverte l’Italia: “Zenica sarà rovente, temiamo solo Dio”

28/03/2026 | 22:00:45

Il difensore di Bosnia e Sassuolo, Muharemovic, ha parlato a n1info.ba – klix.ba: “Credetemi, è difficile trovare le parole giuste. Credetemi, faccio fatica a stare in piedi, ma grazie a Dio abbiamo vinto e abbiamo dimostrato che lottiamo sempre fino alla fine. Ora andiamo a mangiare questi italiani che vengono a Zenica e festeggiamo tutti insieme alla fine. Chiunque venga a Zenica, noi combatteremo come abbiamo fatto contro il Galles. È certo che Zenica scotterà martedì. Stiamo davvero facendo bene e crediamo in noi stessi. Temiamo solo Dio. È bello aver vinto, ma non c’è molto da festeggiare, abbiamo una grande partita davanti a noi. Non è stato facile. Ma abbiamo resistito a tutto, rigori compresi, e alla fine abbiamo meritato di vincere”.

foto sito sassuolo