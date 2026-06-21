Mpappé: “Siamo più offensivi rispetto al 2018 e al 2022. Dobbiamo proseguire con equilibrio”

21/06/2026 | 22:41:00

Kylyan Mbappé, stella della Francia, ha parlato in conferenza stampa in vista della seconda gara nel girone.

Le sue parole: “C’è una cultura del momento. Le squadre che vincono ispirano sempre il calcio attuale. È sempre la squadra che vince ad aver ragione. Da quando gioco ci è stato chiesto di copiare il Barça e il suo gioco di possesso, poi il Real, e ora il contro-pressing del PSG. Chi vince ha sempre ispirato gli altri. Siamo nella continuità. In termini di campo, siamo più offensivi rispetto al 2018 e al 2022. Il gruppo è in continuità dall’inizio del mandato del mister Deschamps, con l’arrivo di giovani talenti. Il cammino sarà lunghissimo, ma siamo sulla strada giusta per ciò che vogliamo fare. Un Mondiale è molto imprevedibile”.

In un passaggio, invece, ha risposto al quesito sulla posizione preferita in campo e il bomber francese ha risposto: “Non lo so. Mi sento bene in questo momento, ma non credo sia legato alla mia posizione. Mi sento bene mentalmente e fisicamente. La mia posizione non è molto importante. È tutta una questione di dinamica di gioco. Dobbiamo essere una squadra che impone il proprio stile. Mi sento bene in tutte e tre le posizioni dell’attacco. Ho l’impressione di essere un giocatore che gioca un Mondiale, che rappresenta il proprio paese. Cerco di scrivere la storia per la mia nazione. Cerco anche di godermi la fortuna di giocare questo tipo di competizioni. So di avere qualità, ma non penso che una doppietta alla prima partita sia sufficiente per mostrare l’estensione del mio talento sul grande palcoscenico”.

Foto: X Francia