Moyes: “Scamacca sta crescendo. Ha 23 anni. è la prima volta che è in Premier League”

L’impatto di Gianluca Scamacca in Premier League, e più precisamente con la maglia del West Ham, è senz’altro positivo, con lo stesso attaccante che è stato decisivo nella vittoria in Europa League (fin qui 5 reti per lui) in casa dell’Anderlecht. Su di lui si è espresso il tecnico David Moyes durante la conferenza stampa che precede la gara interna contro il Fulham (domenica ore 15:00): “Sta crescendo molto bene. Ha 23 anni, è la prima volta che è in Premier League essendo arrivato dall’Italia. Ripeto sta crescendo, segna e così facendo prende fiducia, la forma può ancora migliorare ma sta facendo davvero un ottimo lavoro”.

Foto: instagram West Ham