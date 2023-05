Moyes: “Scamacca non ci sarà in finale contro la Fiorentina”

In attesa della sfida contro la Fiorentina, per la finale di Conference Leagueil West Ham non potrà contare su Gianluca Scamacca, ai box per infortunio.Ne ha così parlato David Moyes, manager degli Hammers: “Non è nemmeno vicino al rientro, non ha ancora ripreso ad allenarsi. Sta proseguendo ancora con la riabilitazione in Italia per cui non mi aspetto di rivederlo prima della finale. Si è operato quattro settimane fa, ne avrà ancora qualcuna di riabilitazione ma speriamo sia pronto per l’inizio del precampionato”.

Foto: Instagram Gol West Ham