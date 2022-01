Mousset in arrivo a Salerno, è una delle speranze di Sabatini

La Salernitana è pronta ad avere un nuovo rinforzo. È in chiusura infatti la trattativa per Lys Mousset, attaccante dello Sheffield United,. La formula del trasferimento è quella del prestito fino a giugno con possibilità di prolungare l’accordo in caso di salvezza. Il contratto del giocatore con il club inglese scade infatti tra cinque mesi ma vanta anche dell’opzione di rinnovo per un altro anno. Nato in Francia l’8 febbraio del 1996, Lys è cresciuto calcisticamente tra le fila del Le Havre prima del passaggio in Inghilterra nel 2016 per circa 6 milioni di euro. Dopo aver reso al di sotto delle aspettative, Mousset è passato allo Sheffield per 11 milioni nell’estate del 2019 totalizzando finora nove gol in 53 partite. Complici i diversi infortuni, ora in Italia avrà bisogno della giusta fiducia per mettere in pratica quelle potenzialità finora rimaste nell’ombra in Inghilterra. La speranza dei tifosi granata è che possa poter contribuire al meglio nell’impresa salvezza del club di Iervolino.

FOTO: Instagram Mousset