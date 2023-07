Mouriño: “Non è facile lasciare l’Uruguay per l’Europa, ma sono entusiasta di iniziare l’avventura all’Atletico”

Santiago Mouriño è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Dopo due giorni dal suo arrivo in Colchoneros, il centravanti ha offerto le sue prime impressioni ai media ufficiali del club: “Felice di firmare per una squadra così grande come l’Atletico Madrid. Godendo già il momento e aspettando di iniziare ad allenarsi. Lasciare l’Uruguay per l’Europa non è affatto facile. Per fortuna mi ha toccato e lo prenderò con molta fiducia ed entusiasmo”.

Poi ha proseguito parlando dei connazionali passati all’Atletico come Godin e Gimenez: “Mi guardavo sempre loro fin da piccolo. Erano i miei idoli nella mia fase formativa. Li ho sempre notati e poter condividere il personale con Giménez sarà pazzesco”. E su Simeone. “Mi hanno detto che si allena duramente e voglio imparare da quel tipo di allenatore. Anche con quello che è stato un giocatore”.

Infine, sui tifosi: “Mi è stato detto che sono molto incoraggianti e che è uno dei più simili al Sud America”.

Foto: Instagram Atletico Madrid