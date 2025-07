Mourinho: “Un giorno tornerò ad allenare in Portogallo. Club o Nazionale? Qualsiasi cosa”

18/07/2025 | 10:10:58

Attualmente alla guida del Fenerbahçe, José Mourinho ha confermato la sua volontà di tornare ad allenare in Portogallo. Dopo l’amichevole vinta contro il Portimonense, lo “Special One” ha parlato ai microfoni di Sport TV, ribadendo che il rientro in patria non è una questione di “fine carriera”, ma un obiettivo da realizzare nel pieno delle sue forze: “Tornerò sicuramente in Portogallo. Non è ancora successo, ma succederà. Non perché mi senta vicino al ritiro, anzi: voglio rientrare quando sarò al meglio, in salute e con energia fisica e mentale”, ha dichiarato l’allenatore portoghese. Quanto al ruolo che immagina per sé, Mourinho non chiude porte: “Club o nazionale? Qualsiasi cosa”, ha aggiunto con convinzione.

Foto: Twitter Roma