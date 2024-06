Mourinho: “Zero interesse per i calciatori della Roma”

Nell’ultima settimana è arrivata la tanto attesa ufficialità, José Mourinho ex allenatore di Inter e Roma ha deciso di ripartire dalla Turchia, dal Fenerbahçe per la precisione. Nella conferenza stampa di presentazione il portoghese ha parlato anche di mercato. Queste le sue parole:

“Mercato? Non ne abbiamo ancora parlato, ma posso dirvi che ho zero interesse per i giocatori della Roma”

Foto: twitter Fenerbahçe