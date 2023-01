Mourinho: “Zaniolo da un mese vuole andar via. Non fa parte del progetto”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Napoli, partendo dal caso Zaniolo.

Queste le sue parole: “Come verrà gestito Zaniolo? Non ti posso rispondere su questo, purtroppo ho sempre ragione io. Quello che ho detto dopo la partita contro lo Spezia in questo momento è la direzione. Perchè purtroppo? Perchè è da un mese che il giocatore dice che vuole andare via. Dopo lo Spezia ho dato lunedì libero a tutti e ho detto che martedi l’allenamento era opzionale, ero con tutto lo staff a Trigoria: tutti i giocatori in panchina contro lo Spezia sono venuti ad allenarsi, tanti altri sono venuti e si sono allenati. Questo è il profilo di giocatori che voglio come allenatore. Io devo dire purtroppo perchè la situazione ideale è che il giocatore sia felice e lascia gli altri essere felici. Per me è semplicemente dire che Nicolò non è a disposizione della squadra, il focus ora è la prossima partita e come allenatore è chi vuole lottare con me per questo club e questi tifosi. Nicolò non fa parte del progetto”

Foto: twitter Roma