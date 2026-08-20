Mourinho: “Yamal è un fenomeno, ma al Real non avrebbe spazio. Diomandé? Non è stata una mia richiesta”

20/08/2026 | 10:20:36

José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Il Chiringuito di vari temi, a pochi giorni dall’inizio del campionato spagnolo, amplificando la rivalità con il Barcellona.

Le sue parole: “Yamal? È senza dubbio un grande giocatore, un ragazzo con un potenziale di crescita incredibile. Non è normale alla sua età essere campione d’Europa e del mondo, ma noi abbiamo una rosa di altissimo livello e non troverebbe spazio nella nostra squadra. Ora però sono i miei giocatori. E i miei sono i migliori. Un allenatore deve essere uno scudo per i suoi giocatori quando ha un microfono davanti. Con loro, invece, posso dire molte cose che non direi pubblicamente”.

Su Diomandé: “Non ho chiesto nulla a nessuno. Sono arrivato senza chiedere acquisti, ho analizzato la rosa e sapevo chiaramente cosa avrei voluto vedere. Volevo prima capire cosa pensasse il club e ho trovato una grande sintonia tra le nostre idee. Konaté e Dumfries, con tutto il rispetto per due grandi giocatori, non sono quei profili che fanno sognare la gente e impazzire i social, ma erano giocatori di cui avevamo bisogno. Diomandé? Un’ala veloce, aggressiva e capace di giocare su entrambe le fasce non è facile da trovare. Inoltre è un giovane in piena crescita, con tanti anni davanti al Real Madrid. Io non guardo se costa 120, 80, 40 o 20 milioni: valuto il profilo del giocatore e quello che può dare alla squadra. Quando si è presentata questa opportunità ho detto: sì, lo voglio”.

Foto: sito Real Madrid