Mourinho: “Voglio una squadra equilibrata, Bale è tra i migliori d’Europa”

Jose Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Southampton. Queste le sue parole: “Ndombele non si è infortunato ma sappiamo tutti che non è nella miglior condizione fisica possibile, poi l’ammonizione presa vista la posizione in campo mi ha costretto a toglierlo per evitare rischi. Gareth Bale è sicuramente uno dei migliori calciatori d’Europa mentre Reguilon arriva da una stagione straordinaria, sono molto contento di averli entrambi in squadra. Delle Alli non ha bisogno di essere sacrificato, voglio una squadra equilibrata. Non mi voglio sbilanciare sul calciomercato ma posso solo dire che a saltare questa partita sono stati in otto, che si sono allenati lo stesso perché fanno parte di un grande gruppo.”

Foto: twitter Tottenham