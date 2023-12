Mourinho: “Voglio restare alla Roma, non ho ancora parlato con il club. Complimenti a Motta, un bambino mio”

José Mourinho ha rilasciato importanti dichiarazioni a DAZN dopo la partita di Bologna. “Voglio abbracciare tutta la famiglia di Sinisa e chiedere scusa perché prima della partita mi sono dimenticato. Senza Paulo la classe non c’è, senza Romelu la fisicalità non c’è, senza i due sapevo che sarebbe stata dura per noi. La gente in campo? Volevano dare di più, ma se non abbiamo avuto alcun problema tattica abbiamo avuto grandi difficoltà a livello fisico. Il Bologna ha gente con motore, con gamba e con intensità, noi no. Dopo il gol la partita è diventata più complicata, abbiamo avuto le nostre possibilità e dopo diventa difficile. Mancini è in grande difficoltà, sta giocando con una pubalgia molto forte, gioca perché vuole aiutare e perché la squadra ha bisogno di lui. È un esempio, non tutti i giocatori sono nella stessa situazione. Il motore di gente come Moro e Ferguson è dura per qualche giocatore nostro. Ma ti dico che voglio continuare nella Roma, dobbiamo pensare con le limitazioni che abbiamo dal punto di vista del FPF, magari possiamo continuare con qualche giovane. Vorrei continuare e sono disponibile. Se siamo tutti, siamo una squadra capace di fare risultati. I nostri tifosi sono unici, sarebbe dura una separazione e se fosse così non sarebbe per volontà mia. Complimenti a Thiago Motta, un bambino mio. L’arbitro? Differenza di criterio nel giallo, c’era un secondo giallo per il loro difensore centrale, però magari sbaglio io”.

Foto: Twitter Roma