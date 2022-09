Mourinho: “Vittoria fantastica, bel segnale di maturità. Empoli difficile da affrontare”

Intervenuto in conferenza stampa, José Mourinho, ha così commentato la vittoria della sua Roma per 2-1 sull’Empoli: “Non lo so. Dire che ha giocato bene è ovvio, non tutti i giocatori hanno il suo potenziale. Siamo stati squadra e questo mi piace. Non mi è piaciuto il tempo tra il nostro primo gol e il loro, abbiamo smesso di pressare e perso posizionamento in avanti e anche in difesa. Loro hanno avuto spazio per creare. Nel secondo tempo ci siamo trasformati, siamo sempre stati in controllo. Il 3-1 doveva arrivare e dopo ci siamo messi in una situazione di rischio. La vittoria è meritata, sono difficili da affrontare. Si tratta di una vittoria fantastica, per alcuni di voi tristissima perché cambia una dinamica che si è creata. Abbiamo perso due partite, eravamo la migliore squadra del mondo, ora sembravano la peggiore. Non abbiamo perso mai l’equilibrio, la mia esperienza mi ha aiutato con chi non lo aveva. Abbiamo confermato sistema e giocatori, per me è un bel segnale di maturità. Oggi la partita era difficile, è un campionato difficile, anche chi è arrivato dalla B gioca sempre per vincere”.

Foto: Twitter Roma